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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:26 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يرصد موقع «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، في السوق المحلي، وفقًا لآخر حركة التداولات اليوم الجمعة 12-2-2021، حيث شهد سعر الأسمنت ارتفاعًا نسبيًا بعد فترة استقرار دامت لأكثر من أسبوع، في كافة الشركات المختلفة.

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 12-2-2021


وفي التقرير التالي ننشر أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر بالأسواق المحلي.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم في الشركة العربية للأسمنت 795 جنيهًا، وفي بلغ سعر أسمنت النصر 750 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسيوط المهندس للشراء 760جنيهًا، أما سعر أسمنت اسيوط الفهد فسجل للشراء 740 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت حورس للشراء 720 جنيهًا، أما أسمنت النهضة فبلغ سعره للشراء 740 جنيهًا.

كما سجل أسمنت وادي النيل للشراء ما بين 755 جنيهًا إلي 760 جنيهًا، وسجل أسمنت لافارج المخصوص 750 جنهًا، وبلغ سعر أسمنت العريش العسكري للشراء 730 جنيهًا، وفي أسمنت سيناء سجل 730 جنيهًا، أما السويس للاسمنت للشراء 775 جنيهًا، وأسمنت حلون بلغ سعره 770 جنيهاُ، أما سجلت مصر للأسمنت قنا المسلة للشراء ما بين 730 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

وبلغ سعر حديد عز اليوم 13700 جنيهًا، أما حديد بشاي فسجل 13500 جنيهًا، وحديد العتال سجل للشراء 13450 جنيهًا، وحديد عطيه سجل للشراء 13400 جنيه، وبلغ سعر حديد المصريين للشراء 13500 جنيه، وحديد الكومي بلغ سعره للشراء 13300 جنيه، أما حديد سرحان فبلغ سعره للشراء 133300 جنيه.

تعرف علي أسعار الجبس اليوم الجمعة 12-2-2021

سجل سعر الجبس اليوم للشراء ما بين 850 إلى 860 جنيهًا، أما جبس العامرية فسجل للشراء ما بين 650 إلى 655 جنيهًا، وبلغ سعر جبس السويس للشراء 580 جنيهًا، أما جبس الدولية فسجل للشراء 71 جنيهًا، وبلغ سعر جبس المعمار 690 جنيهًا، كما سجل سعر جبس مصر سيناء 650 جنيهًا.

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