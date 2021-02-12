أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 12-2-2021
الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:26 ص
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يرصد موقع «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، في السوق المحلي، وفقًا لآخر حركة التداولات اليوم الجمعة 12-2-2021، حيث شهد سعر الأسمنت ارتفاعًا نسبيًا بعد فترة استقرار دامت لأكثر من أسبوع، في كافة الشركات المختلفة.
وفي التقرير التالي ننشر أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر بالأسواق المحلي.
كما سجل أسمنت وادي النيل للشراء ما بين 755 جنيهًا إلي 760 جنيهًا، وسجل أسمنت لافارج المخصوص 750 جنهًا، وبلغ سعر أسمنت العريش العسكري للشراء 730 جنيهًا، وفي أسمنت سيناء سجل 730 جنيهًا، أما السويس للاسمنت للشراء 775 جنيهًا، وأسمنت حلون بلغ سعره 770 جنيهاُ، أما سجلت مصر للأسمنت قنا المسلة للشراء ما بين 730 جنيهًا.
أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 12-2-2021
وفي التقرير التالي ننشر أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر بالأسواق المحلي.
سعر الأسمنت اليومسجل سعر الأسمنت المسلح اليوم في الشركة العربية للأسمنت 795 جنيهًا، وفي بلغ سعر أسمنت النصر 750 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسيوط المهندس للشراء 760جنيهًا، أما سعر أسمنت اسيوط الفهد فسجل للشراء 740 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت حورس للشراء 720 جنيهًا، أما أسمنت النهضة فبلغ سعره للشراء 740 جنيهًا.
كما سجل أسمنت وادي النيل للشراء ما بين 755 جنيهًا إلي 760 جنيهًا، وسجل أسمنت لافارج المخصوص 750 جنهًا، وبلغ سعر أسمنت العريش العسكري للشراء 730 جنيهًا، وفي أسمنت سيناء سجل 730 جنيهًا، أما السويس للاسمنت للشراء 775 جنيهًا، وأسمنت حلون بلغ سعره 770 جنيهاُ، أما سجلت مصر للأسمنت قنا المسلة للشراء ما بين 730 جنيهًا.