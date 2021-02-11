رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الباحثون عن الدفء.. المستفيدون من معونة الشتاء يتحدثون لـ«الدستور»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:06 م
الفقراء قرّب فصل
الفقراء قرّب فصل الشتاء
سمر مدحت
طباعة
ينتظر الفقراء قرّب فصل الشتاء من كل عام، من أجل الحصول على معونة الشتاء التي توفرها وزارة التضامن في أشكال مختلفة وأضحت متطورة، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، والتي توفر لهم ربما الدفء أو الدواء أو السكن الآمن، فهي أصبحت متعددة الأشكال.

أصبح عمر المعونة الشتوية 70 عامًا الآن، فهي كانت تقدم للفقراء والمساكين منذ عهد الملك فاروق، كأحد أشكال الدعم المالية فقط، ولكنها تطورت مع مرور السنوات وأصبحت تشمل الدعم العيني مثل الملابس أو الأغطية أو تسقيف المنازل والبيوت أو توفير الدواء اللازم لأمراض الشتاء.

وأموال المعونة كانت قديمًا تأتي من الصندوق الخاص الذي انشأته الحكومة لجمع تبرعات وفائض الميزانيات من الوزارات المختلفة وتحويل تلك الأموال إلى خدمات تصب في معونة الشتاء، حتى عام 2002 الذي صدر فيه قرار بإنشاء المؤسسة العامة للتكامل، والتي تقع تحت مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي.

"الدستور" حاورت عدد من المستفيدين من المعونة الشتوية سنويًا، بعضهم حصل عليها للمرة الآخرى والبعض الآخر اعتاد على الحصول عليها، إلى جانب مسؤولين في بعض الجميعات التابعة للتضامن والتي تعتبر منفذ لتلك المعونة الشتوية.

إيمان علي، خمسينية، تعمل في محل بقالة بمنطقة ميت نما في قليوب، والتي لم تكن تعلم أن معونة الشتاء من الممكن أن تكون على هيئة أدوية لكبار السن غير القادرين، حيث اعتادت كل شتاء على الوقوف في المحل حتى انتصاف الليل لذلك كانت تصاب بالبرد بكثرة نتيجة ظروف عملها التي تضطرها إلى ذلك.

قالت: "بالليل البرد بيشد، وكل شوية اتعب بسبب كدة وأورح لدكتور غير إني مريضة سكر، ومناعتي بقت ضعيفة والسنة دي فيه كورونا، ومش هقدر أبطل اشتغل عشان مصاريف المعيشة وإيجار الغرفة اللي ساكنة فيها لوحدي بعد وفاة جوزي من 15 سنة".

تذهب إيمان للكثير من الأطباء في فصل الشتاء بسبب مرضها ويشتد عليها المرض بسبب تقدمها في السن، ولا تستطيع دفع تكلفة كل تلك الأدوية، وفي إحدى المرات مرضت بالإنفلونزا بسبب ارتدائها ملابس خفيفة وعدم قدرتها على شراء غيرها، ولم تكن تملك مصاريف الكشف الخاص.

تابعت: "ذهبت إلى وزاره التضامن على أمل الحصول على تلك المعونة وصرف علاجي، خوفًا من أن يشتد بي المرض وطلبوا مني صوره للبطاقة الشخصية وبعض الروشتات التي توضح مرضي بجانب أني مريضى سكر واحتاج علاج دائم وبالفعل حصلت على الأدوية كلها مجانًا".

وبحسب بيانات وزارة التضامن فإن معونة الشتاء تخدم نحو 12 مليون مصري ممن ليس لديهم معاش ثابت وهؤلاء ممن لا يوجد لديهم عائل حيث وصل حجم المساعدات التي قدمتها الهيئة العامة للتكافل الاجتماعي نحو 7 ملايين جنيه ويوجد نحو 27 وحدة تخدم المواطنين على مستوى المحافظات المختلفة لتقديم المساعدات للمتضررين والمحتاجين.

أما بسمة محمود، تقطن في منطقة إمبابة، اعتادت على الحصول على معونة الشتاء كل عام، بالحصول عليها من مؤسسة التكافل الاجتماعي في الجيزة، والتي كانت تبلغ 100 جنيهًا ثم زادت وأصبحت 200 جنيهًا، إلى جانب مواد عينية للشتاء.

قالت: "بأخد كل سنة المعونة المالية في الشتاء، في أول شهر نوفمبر، وفيه جزء تاني من المحتاجين في أول شهر ديسمبر لأن هما بداية الشتاء، غير أن الجمعية بتوفر لينا بطاطين وأغطية عشان الشتاء وفيه معونة على شكل أدوية لازمة".

أشارت إلى أن المؤسسة تقوم كذلك بالتعاون مع الجمعيات التابعة للتضامن بعمل تسقيف للبيوت في فصل الشتاء، وتوفير منتجات غذائية، من خلال الطوابع التي يتم اعطائها للمحتاجين وتسمى طوابع الفقراء، والتي بموجبها نحصل على معونة الشتاء.

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

شقيق الفنان علي حميدة: أخي نطق الشهادتين ورحل

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم خاص للشناوي في كأس العالم للأندية

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الكاتبة مها حسن: العوالم المصرية قادتنى لجائزة نجيب محفوظ

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97