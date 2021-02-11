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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:40 م
قوافل طبية
قوافل طبية
قنا: إسلام البكري
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انتابت الفرحة والسعادة جميع أهالي مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، خاصة المقيمين في قرية القلمينا عقب اختيار قريتهم وقريتين أخريين بالمدينة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري منذ أيام قليلة.

ورصدت «الدستور» المشاعر التي سيطرت على أهالي الوقف وقراها عقب تنظيم قافلة طبية تضم العديد من العيادات المتنقلة لجميع التخصصات، للكشف المجاني علي الأهالي على أنغام تسلم الأيادي.

وبدأ أنور نصيف، أحد أهالي مركز الوقف حديثه موجهًا الشكر للرئيس السيسي والحكومة والأجهزة التنفيذية لاختيار 3 قرى بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

يضيف نصيف في سياق حديثه لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي اهتم بقرى الصعيد عامة وقرى قنا خاصًة: "إحنا مبسوطين من اللى بيحصل وبالمبادرة وباهتمام رئيس الجمهورية بينا، تحيا مصر تحيا مصر".

أما رؤوف عزمي بشير، أحد أهالي مركز الوقف، فأكد أن أهالي المدينة عقب علمهم باختيار قري ضمن مبادرة حياة كريمة خرجت الزغاريد من المنازل حبًا وتقديرًا لرئيس الجمهورية: "تحيا السيسي وتحيا مصر".

فيما التقطت سعيدة أحمد، أحد أهالي مركز الوقف أطراف الحديث قائلة: "الرئيس اهتم بقرية القلمينا واهتم بالفقراء والقري الفقيرة بجميع محافظات الجمهورية لتطويرها إلي جانب توفير العيادات المتنقلة لجميع التخصصات الطبية المختلفة ورحمنا من أسعار الكشوفات الطبية والريس وقف جنبنا وربنا يخليه لينا ولمصر".
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)
قوافل طبية وعيادات متنقلة ضمن «حياة كريمة» بقنا (صور)

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