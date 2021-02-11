محافظ مطروح ناعيًا الفنان علي حميدة: وداعًا أحد أعلام المحافظة

قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير على حميدة، داعيًا أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته كأحد أعلام المحافظة.تدهورت الحالة الصحية للفنان علي حميدة وفور علم محافظ مطروح أرسل إليه فريقا طبيا للكشف عليه وأثناء الكشف عليه توقف قلبه، ثم عاد للحياة مرة أخرى وتم نقله على الفور إلى مستشفى مطروح العام وبعد إجراء الإسعافات الأولية أسلم روحه عن عمر ناهز 74 عامًا.وتلقى علي حميدة الرعاية الطبية في معهد ناصر لمدة 23 يومًا بعد تدهور حالته الصحية وبعد تلقيه الرعاية أصر على العودة إلى مطروح ليتلقي الرعاية في منزله.