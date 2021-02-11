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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق مع مشرف استولى على 120 ألف جنيه من بيت الشباب في الإسكندرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:14 م
نيابة
نيابة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تباشر نيابة باب شرقي بالاسكندرية، برئاسة المستشار أحمد الشناوي، مدير النيابة، وسكرتير النيابة ياسر ابو تريكة، التحقيق مع المشرف المالي لجمعية بيت الشباب التابعة لوزارة الشباب، لاتهامه بالاستيلاء على ما يقرب من 120 ألف جنيه من المال الجمعية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغا من محامي جمعية بيت الشباب، ضد المدعو " م.م.م." المشرف المالي لبيت الشباب المصرية، إحدى الهيئات الخاصة ذات النفع العام وأموالها أموال عامة، والجمعية تابعة لوزارة الشباب بقيام المشرف المالي باختلاس أموال بيت الشباب.

وتبين من التحقيقات، قيام المدعو "م.م.م" المشرف المالي، باختلاس مبلغ "119 ألف و787 جنيها"، من أموال جمعية بيت الشباب بمنطقة شارع بورسعيد بدائرة قسم باب شرقي، وهي أموال المواد الغذائية للجمعية والاحتياجات الإدارية، وتم تحرير المحضر رقم 8308 لسنة 2020 إداري باب شرقي، وبالعرض على النيابة، طلبت إرسال المتهم والمستندات الموقعة للاستكتاب بالطب الشرعي، وعرض التقرير على النيابة العامة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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