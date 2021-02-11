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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» تعرف بالوقاية من «السعار» بالأسمرات والإدارات

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:11 م
مديرية القاهرة البيطيرية
مديرية القاهرة البيطيرية
مصطفى عبدالله
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أقامت مديرية القاهرة البيطيرية، ندوة إرشادية في قصر ثقافة الأسمرات عن مرض السعار ووسائل العدوى وأعراضه في الحيوانات المختلفة والوقاية منه، والخطوات الواجب اتباعها عند التعرض لهجوم من حيوان، حاضرتها حنان عزت، رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.

كما نظمت المديرية ندوة إرشادية فى نادى شركة الحديد والصلب عن مرض داء السعار وكيفية الإصابة به وأعراضه وطرق الوقاية منه وضرورة التحصينات الدورية وكيفية التعامل الآمن مع الكلاب، حاضرتها إيمان هواري، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

كما أقيمت ندوة إرشادية في مركز صحي غرب البساتين عن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وطرق الوقاية منها، حاضرتها الدكتورة منى عبد العزيز، رئيس قسم الإرشاد بإدارة البساتين البيطرية.

وعقدت مديرية الطب البيطري ندوة إرشادية بمركز رعاية طفل العباسية بعنوان "السعار والتعامل الآمن مع الكلب لتجنب العقر"، والإجراءات المتبعة عند الإصابة بالعقر وتم التحدث عن أهمية التحصين الدوري للحماية من مرض السعار، حاضرتها الدكتورة سامية خليل، مدير إدارة الوايلي البيطرية.

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