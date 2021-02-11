الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

1 - زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2 – الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.

3 – كتابة الرقم القومي وغيره من البيانات المطلوبة مثل:-

- الاسم.

- رقم الهاتف.

- العنوان.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تم اللجوء إلى الاستعلام الإلكتروني لكي يتم مراعاة سلامة المواطنين وإتقاء لحدوث التزاحم في المصالح الإلكترونية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد المصابين به.



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم قبول المتقدمين على حسب درجة الإعاقة والأولوية ستكون طبقا لدرجة ونوع الإعاقة، حيث يتم تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة من "هنا".



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع قرار يخص بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وأفاد التعديل الجديد بالسماح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بإجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة.





مهمة مكاتب التأهيل الاجتماعي

كما تم إسناد مكاتب التأهيل الاجتماعي مهمة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذوي الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك بتشخيصه الطبي.



وبعد الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وإذا لم يتمكن المستعلم من الوصول إليها مع تأكيدها أنها قد ظهرت بالفعل فيمكن حينها أن يقوم صاحب البطاقة بالذهاب إلى المكتب البريدي للاستعلام.



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شهد محرك البحث "جوجل" ارتفاع عدد الزيارات للبحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل الدولة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمتع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا حتى يتم دمجهم والاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العالية في العمل وجميع أمور الدولة.