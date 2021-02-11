وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا ستكون في أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا في إفريقيا، أنه يتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في مايو.وتابعت وزيرة الصحة والسكان: "نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضي، وتوقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضي وفبراير الجاري بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك التوقت".