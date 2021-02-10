رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:39 م
اسماء منصورطباعة
نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو إجراءات مكافحة العدوي لتقليل أعداد المصابين بالفيروس، بالإضافة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الوقت والجهد قامت وزارة الاجتماعي بإتاحة الاستعلام إلكترونيا عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونستعرض لكم "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة.
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:
- إذا كان يعاني الشخص من أي منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
- كتابة الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان
-الضغط هلي كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:
- إذا كان يعاني الشخص من أي منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القوميوبعد معرفة شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة نستعرض معكم "خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي":
وهناك هدة خطوات يفترض اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حيث بإمكان المواطن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي "هنا".- ثم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
- كتابة الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان
-الضغط هلي كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.