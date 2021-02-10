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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:39 م
الرقم القومي
الرقم القومي
اسماء منصور
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نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو إجراءات مكافحة العدوي لتقليل أعداد المصابين بالفيروس، بالإضافة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الوقت والجهد قامت وزارة الاجتماعي بإتاحة الاستعلام إلكترونيا عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونستعرض لكم "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021


قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الحالات التي يسمح من خلالها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:
- إذا كان يعاني الشخص من أي منها يحق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي: الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وبعد معرفة شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة نستعرض معكم "خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي":

وهناك هدة خطوات يفترض اتباعها في حالة الرغبة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة حيث بإمكان المواطن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط الآتي "هنا".

- ثم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين.
- كتابة الرقم القومي وباقي البيانات الأخرى مثل الاسم والرقم القومي، والعنوان
-الضغط هلي كلمة استعلام ليظهر بعد ذلك المعلومات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، فإن المستندات النطلوب توافرها لاستخراج البطاقة تشمل: صورة مت بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى ثلاث صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للتقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق ويفترض أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

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