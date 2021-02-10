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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:25 م
مدبولي
مدبولي
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كشف مجلس الوزراء حقيقة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

حقيقة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول منشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.



وقال المركز، في بيانه: «تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيا».

وشدد المركز، على أن كل التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

وأهاب بكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

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