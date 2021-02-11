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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

14 مليون جنيه لحماية قرى سوهاج من أخطار السيول

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وأنهى قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري برئاسة المهندس فتحى رضوان، خطة أعمال حماية منطقة الصوامعة شرق من اخطار السيول مركز ساقلتة فى محافظة سوهاج، التابعة لزمام الادارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات بأسيوط، وذلك بقيمة  13.962 مليون جنيه وسعة تخزينية مقدارها 937 ألف متر مكعب من المياه، والتى تضمنت إنشاء 2 سد بالإضافة إلى تطهير وتسوية مخر سيل بهدف حماية قرية الصوامعة شرق والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول.

من جهته، أكد الدكتورمحمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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