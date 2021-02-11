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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:17 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
ا ش ا
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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات استخراج البطاقات التموينية الجديدة وبدل التالف والفاقد إلكترونيًا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، لذلك يتساءل المواطنين عن رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين.

تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين

وهذه الخدمة المقدمة مهمة للغاية، خاصة للفئات محدودة الدخل لأنها تساعد على تحسين دخل المواطن وإمداده بالسلع التموينية الأساسية مثل توفير الزيت والسكر والأرز وجميع السلع التموينية الأخرى بالإضافة للخبز.

وتم اللجوء إلى موقع بوابة مصر الرقمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد من أجل تقليل العدوى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأيضا ستسهم هذه الخطوة في تحقيق الميكنة المنشودة.

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد


رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين:

- يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
- ثم الضغط على الخدمات التموينية.
- بعدها يتم اختيار ضم أفراد أسرتي، ثم الضغط على إضافة المواليد على البطاقة التموينية.
- الخطوة التالية هي كتابة ابدأ الخدمة.
-  كتابة الرقم القومي.
ستظهر كافة البيانات الخاصة بصاحب البطاقة من الرقم القومي والاسم رباعي ومحل السكن.
بعد التحقق من صحة البيانات يفترض الضغط على "أوافق على الشروط والأحكام".
ثم يتم كتابة المواليد الجدد المراد إضافتهم للأسرة، ويتم الضغط على حفظ كخطوة أخيرة.

شروط تسجيل طلب على موقع دعم مصر


وتشترط الوزارة للقيام بتقديم الطلب إلكترونيًا إقرار مقدم الطلب بصحة البيانات وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة رقم التليفون المحمول الخاص به مُسجل على موقع دعم مصر أو على موقع مصر الرقمية.
جدير بالذكر أنه انتشرت شائعات منذ قليل تزعم تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله من شائعات في بيان خاص به.

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