حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر".وقال المركز في بيان له إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مُشددةً على أن الموقع مستمر في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "www.tamwin.com.eg".