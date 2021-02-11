خطوات التسجيل على المنظومة الضريبية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية خاصة مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا، وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، والتى من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافتًا إلى أن هناك تواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع، بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.وأوضح رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من أول يناير الماضى تم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، وقام باستعراض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى قائلا إن هناك عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جمعية صيادلة القاهرة عن إقرار ضريبة المرتبات وإقرارات ضريبة القيمة المضافة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك بحضور أشرف الإدفاوى مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء الجمعية.وقام أشرف الإدفاوى مدير عام المكتب الفنى لقطاع المعلومات بشرح خطوات التسجيل على المنظومة، حيث يقوم الممول بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية http:www.incometax.gov.eg ثم يقوم الممول بالدخول على المنظومة من خلال الموقع http:eservice.incometax.gov.egetaxثم يقوم الممول باختيار التسجيل كممول، ويقوم باختيار طريقة التسجيل عن طريق إدخال البيانات يدويًا مثل رقم التسجيل الضريبي الموحد واسم المستخدم الذي يفترضه النظام وهو (0- رقم التسجيل) ويمكن للممول أن يغيره إلى أي إسم أخر بشرط أن يكون بالحروف الانجليزية ولا يقل عن 4 حروف ثم يقوم بإدخال كلمة المرور التي لابد أن تحتوي على حرف كبير وحرف صغير ورقم ورمز مثل % أو$ أو# أو@، بحيث يكون عدد عناصر كلمة المرور 8 عناصر على الأقل، وبعد ذلك يقوم بإعادة كلمة المرور، موضحًا أن الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري هو اشتراط الرقم القومي للشخص الطبيعي، وكذلك يختار الكيان القانوني سواء كان طبيعي أو إعتباري ويختار إذا كان جهة خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة أم لا؟ أو إذا كان يمتلك ضريبة قيمة مضافة أم لا، وهل لديه سلع جدول أم لا.وأوضح "الإدفاوى" أنه بعد ذلك يقوم بملء بيانات الممول سواء اختار نفسه كممول أو من ينوب عنه وفي حالة اختيار من ينوب عنه تظهر شاشة لإدخال بيانات الوكيل ثم يقوم بإدخال بيانات الوكيل مثل إسم الوكيل ورقمه القومي ورقم التوكيل، ثم يقوم الممول بإدخال بياناته الأساسية وهي اسم الممول وعنوانه وعنوان المراسلة ونوع الجهة هو البريد الإلكتروني الخاص به ورقم الموبايل والفاكس ثم يختارنوع الهوية إما رقم قومي أو جواز سفر في حالة اختيار نوع الكيان طبيعي، ثم يضغط على إرسال كود التأكيد فتظهر الرسالة (تم إرسال كود التأكيد إلى البريد الإلكتروني الخاص بكم)، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك سترسل مصلحة الضرائب رسالة ورد إلى البريد الإلكتروني الخاص به وسيجد كود تأكيد الإيميل لكتابته في كود تأكيد البريد الإلكتروني.وقال أشرف الإدفاوى إنه بعد ذلك يقوم الممول بملء بيانات النشاط والمتمثلة فى رقم التسجيل الضريبي الموحد والاسم التجاري وعنوان النشاط وبعد ذلك يضغط على التسجيل، وستظهر له رساله تم التسجيل بنجاح وهذه الرسالة تعني إتمام عمليه التسجيل كممول ويمكن بعد ذلك مباشرة الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور على الحساب الذي تم تسجيله، وقام يشرح كيفية تقديم إقرار ضريبية المرتبات إلكترونيًا.وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إنه من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الحالى بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020.وأوضح الدكتور محسن الجيار أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.وتابع الدكتور "الجيار" قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضًا إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.وقام الدكتور "الجيار" بشرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الفوائد التى ستعود عليهم بعد تطبيقهاعلى المدى البعيد.