زعيم المعارضة التركية يطالب سفراء الاتحاد الأوروبي بضم تركيا

بعث كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، اليوم الخميس، خطابًا رسميًا لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، بخصوص تجاهل ضم تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، إن «تركيا ترى عضوية الاتحاد الأوروبي هدفًا رئيسيًا لها، لكن كل ما يشغل الاتحاد هو السياسة الخارجية التركية»، وفقًا لموقع «آرتي جرتشاك» التركي.وأكد «كليتشدار أوغلو»، أن «الديموقراطية الأوروبية تقوم على أساس سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًا، لهذا السبب يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى تحقيق السلام الدائم الذي وصفه مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، أنه لن يكتمل إلا بعضوية الاتحاد الأوروبي، للابتعاد عن السياسة الخارجية التقليدية».وطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء اجتماع جديد سواء في تركيا أو خارجها، لمناقشة تطور أحداث الديمقراطية والسياسية الخارجية في تركيا، لكن في ظل مناقشة دخول تركيا كعضوة في الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يرغب في أن تكون تركيا أحد أفراد أسرة الاتحاد الأوروبي.