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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب»: إتاحة اسم مستخدم المرتبات بمنظومة الإقرارات الإلكترونية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:06 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
راندا التوني
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قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات "كسب العمل" على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية https:eservice.incometax.gov.egeta، تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلى خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول علي باقي خدمات المنظومة.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب خطوات إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور والتى تتمثل فى الدخول على حساب الممول من خلال تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم والرقم السري، ثم يتم الضغط علي خانة حسابي الموجودة ضمن "التابات" التى تظهر أعلي الشاشة، فتظهر قائمة مختصره، يتم اختيار خانة إنشاءتعديل الحساب الخاص بالمرتبات والأجور، فتظهر شاشة يتم خلالها إدخال كلمة المرور وإعادة كلمة المرور، ثم يتم الضغط على أيقونة إرسال كود تأكيد البريد الإلكتروني، يتم الذهاب إلي البريد الإلكتروني المسجل على المنظومة للوصول إلى اسم المستخدم الخاص بالمرتبات وما في حكمها، وكود التأكيد، ثم يتم الرجوع إلى الشاشة السابقة، ويتم إدخال كود التأكيد ثم الضغط على تاب تعديل، تظهر شاشة مذكور بها تم إنشاءتعديل الحساب بنجاح.

وأشار البيان إلى أنه يتم إتباع الخطوات السابقة عند الرغبة في تعديل كود مستخدم منظومة المرتبات والأجور، لافتًا إلى أن مستخدم المرتبات والأجور يقوم بالدخول على المنظومة من خلال اسم المستخدم الفرعي ورقم السر الخاص به.

وأوضح البيان، أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

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