«مونيتور»: أمريكا تضغط على تركيا لوقف انتهاكاتها بسوريا

واصلت الحكومة الأمريكية الضغط على تركيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها والميليشيات التابعة لها في شمال شرق سوريا، حسب تقرير جديد للرقابة أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، أكدت خلاله أن واشنطن "غير راضية تمامًا" عن أنقرة.وكشف التقرير، الذي نشره موقع مونيتور الأمريكي، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية ظلت "قلقة للغاية" من الانتهاكات الحقوقية في أجزاء من سوريا التي تمت مصادرتها خلال العمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في أكتوبر 2019، وفقًا لتقرير المفتش العام الفصلي حول عملية العزم الصلب التي تقودها واشنطن ضد داعش.وتلقى المسئولون الأمريكيون تقارير عن "عمليات قتل وتعذيب وخطف وابتزاز واحتجاز تعسفي ومنع وصول نصف مليون مدني إلى المياه" في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مدعومة من تركيا.وحسب التقرير، وثقت عمليات العنف ضد الأكراد المهجرين وكذلك الإيزيديين في عفرين والمسيحيين في مدينة رأس العين شمالي سوريا.وذكر التقرير أن "المسئولين الأتراك أبلغوا الحكومة الأمريكية بأنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ويؤيدون التحقيقات في مزاعم الجماعات السورية التابعة لتركيا".وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية فرار أكثر من 70 ألف مدني سوري خلال الهجوم التركي على شمالي البلاد، وما زالوا نازحين، والعديد منهم يخشون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات تابعة لتركيا، حيث تنتشر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات.وأدت تصرفات تركيا في شمال شرق سوريا إلى تعقيد العلاقة المتوترة بالفعل مع الولايات المتحدة، وزاد الأمر سوءا استحواذها على أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس- 400، وتعرضت بسببها في ديسمبر الماضي لعقوبات أمريكية شديدة.وعلى الجانب الآخر، اتهم مسئول تركي كبير الولايات المتحدة بالتورط في محاولة الانقلاب التركية عام 2016، ما أثار توبيخًا شديدًا من وزارة الخارجية الأمريكية، التي وصفت التصريحات بأنها "تتعارض مع وضع تركيا كحليف في الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".