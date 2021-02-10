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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:24 م
تكريم بيج رامي
تكريم بيج رامي
عمرو الشامي
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كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بيج رامي بطل العالم في كمال الأجسام، وقدم له درع المحافظة تقديرا لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عاليًا، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأكد اللواء جمال نورالدين أنه شرف لمحافظة كفرالشيخ أن يكون بيج رامي أحد أبنائها المحبوبين الذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلا جديدا، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذجا يدرس، لتصل الأجيال القادمة في نفس مستواه.

وقل إنه يعلم أنه هناك تعاونا بين بيج رامي ووزارة الشباب والرياضة، لتبني مشروع رياضي لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لا بد أن يكون لكفرالشيخ نصيب، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات، مقررًا إطلاق اسمه على منشأة رياضية.

من جانبه، عبر بيج رامي عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكدًا أن كفرالشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يكون جيلًا يكون من بينهم أفضل منه، مطالبًا بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف، ونتخطى أي تجربة فشل.

ولفت بيج رامي إلى أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا أن يمثل دولة أخرى رغم العروض المتعددة من عدد من الدول، لكنه رفض لأنه يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى.

وأكد رامي أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لا بد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح، موضحا أنه يستعد لخوض بطولات في نوفمبر المقبل.
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)
تكريم بيج رامي وإطلاق اسمه على منشأة رياضية بكفرالشيخ (فيديو)

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