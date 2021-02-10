مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض عند مستوى 1.462.57

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،462.57 بانخفاض قدره 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 636.66 بانخفاض قدره 4.23 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و778 ألفا و129 سهما بقيمة إجمالية قدرها 517 ألفا و517 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.