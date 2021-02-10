اليابان تبدأ في طرح لقاحات كورونا رغم نقص الحقن

أعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم الأربعاء أن اليابان ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، لكنها تسعى جاهدة لتأمين عدد كاف من الحقن المناسبة حتى لا تذهب الجرعات سدى.توصل البلد الآسيوي العملاق إلى صفقات مع ثلاث شركات أدوية كبرى لشراء جرعات لقاح تكفي لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة.لكنها لم تعلن بعد عن خطة تلقيح تفصيلية، قبل أقل من ستة أشهر على بدء الألعاب الأولمبية المؤجلة بسبب الوباء.من المحتمل أن يصبح لقاح فايزربايونتيك أول جرعة يتم الموافقة على استخدامها في اليابان خلال الأيام المقبلة، بعد التجارب السريرية المحلية المطلوبة من قبل السلطات الصحية في البلاد.