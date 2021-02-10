الصدر يكشف سر انتشار عناصره في بغداد والنجف

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن تحركات فصائل سرايا السلام لاتقلل من هيبة الدولة، وذلك بعد أن أثار انتشار فصائل "سرايا السلام" الموالية له في عدد من المناطق العراقية، لا سيما في النجف وكربلاء وحتى بغداد، موجة انتقادات من قبل عدد من العراقيين.وقال رجل الدين الشيعي القوي في البلاد، خلال مؤتمر صحفي في النجف اليوم الأربعاء: "أشكر سرايا السلام للتنظيم العالي وحرصهم على الوطن"، بحسب تعبيره.كما أضاف: "الانتشار الأمني لا يقلل من هيبة الدولة"، داعيا إلى المحافظة على تلك الهيبة من انتهاكات أي طرف، سواء أكان من السياسيين، أو من الشعب، أو المتظاهرين، أو حتى من الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة.إلى ذلك، اعتبر أن القوات الأمنية في حالة انهيار وضعف، لا سيما أنها تواجه العديد من الاعتداءات بالضرب وحرق مراكزهم وممتلكاتهم.