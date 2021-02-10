وزير الخارجية التركي: ندعم وحدة ورخاء وأمن دول الخليج

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو،اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم وحدة ورخاء وأمن دول الخليج، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إذ استقبله وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط.وأوضح جاويش أوغلو أنه أجرى لقاءً مثمرًا مع نظيره العماني، وأنه اتفق معه على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.