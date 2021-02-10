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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي لأردوغان: الخائف من الحقيقة لا يستطيع أن يحكم الدولة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:19 ص
كمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو
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دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مناظرة تلفزيونية، قائلا: "إن الشخص الذي يخاف من الحقيقة لا يستطيع أن يحكم الدولة".

وأضاف أوغلو - خلال حديثه في اجتماع كتلة حزبه، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء - "أننا أمل هذه الأمة، وهناك مشكلة كبيرة، وهناك كساد اقتصادي كبير، الناس بائسون، وهذه الأمة لا تستحق هذه الإدارة".

ووجه كلامه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان متسائلا: "ماذا فعلت من أجل الوطن واعترضنا؟..هل أنشأت مصنعا وعارضنا ذلك؟.. هل العمال الفلاحون راضون لكننا اعترضنا؟.. ليس لديك شيء إلا أن تنتقد حزب الشعب الجمهوري لماذا؟"..ما المشكلة التي قمت بحلها في هذا البلد؟".

وأكد أنه عندما يصل حزبه إلى السلطة سيتبع استراتيجية ذات أربع ركائز لـ 83 مليون مواطن، وهي سوف يضمن سلامة الأرواح والممتلكات للجميع، وسيبني ديمقراطية قوية تقوم على فصل السلطات، ويضمن حرية الإعلام وهذا يعني السيطرة على السلطة، مشددا في الوقت ذاته على أن الصحف التي تكتب عن الفساد محظورة ومعاقبة.

وانتقد زعيم المعارضة سياسة أردوغان مع وزراء حكومته، قائلا: "نحن نعد وزراء سيخرجون من الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، سيأتون بالانتخابات، وسنقدم القانون الأخلاقي السياسي، سوف نحصل على نصيبنا من الديمقراطية".

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