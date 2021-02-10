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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبرى مناورات الحروب الجو– فضائية لسلاح الجو الأمريكى تدخل مراحلها النهائية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:20 ص
لسلاح الجو الأمريكى
لسلاح الجو الأمريكى
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تشهد أجواء الولايات المتحدة المراحل الأخيرة لأكبر مناورات يجريها سلاح الجو الأمريكي وهى مناورات "العلم الأحمر".

وقالت مصادر فى سلاح الجو الأمريكى إن القاذفة الاستراتيجية "بى – 2" تشارك حاليا فى المراحل النهائية من المناورات التى تتخذ من قاعدة نلس الجوية بولاية فلوريدا منطلقا لها.

وتهدف مناورات " العلم الأحمر " فى نسختها للعام 2021 – التى بدأت فى 25 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى فى 12 فبراير الجارى - الى تعزيز قدرة السلاح الجو الأمريكى على خوض المواجهات الجو فضائية وليس المواجهات الجوية التقليدية وهو ما يعكس اهتمام القيادة العسكرية الأمريكية ووزارة الدفاع "البنتاجون" بالفضاء كساحة لحروب المستقبل وتزاوج آليات الدفاع الجوية والفضائية والرقمية فيها.

وتشارك فى مناورات " العلم الأحمر 2021 " تشكيلات جوية وأرضية من خمس دول صديقة للولايات المتحدة – لم يتم الاعلان عنها رسميا - باجمالى 2400 فرد مقاتل يشاركون فى أعمال المناورة فى التشيكيلات الجوية الفنية ومراكز إدارة العمليات الرقمية والقيادة الجو فضائية الامريكية وعناصر الحرب الإلكترونية.

وفي مطلع العام 2020 دشنت القيادة العسكرية الأمريكية سلاح الفضاء الأمريكى وسبقته فى العام 2019 بتدشين سلاح جديد يعنى بمواجهة الحروب الرقمية وهو ما اعتبره المراقبون وخبراء الحرب الأمريكيين شكلا جديدا لحروب المستقبل التى تتفاعل فيها قدرات الدول الدفاعية جوا وفضاء ورقميا.

و قال الكابتن كيالى تايلور الناطق باسم سلاح الجو الأمريكي ان وحدات القوة الجوية المقاتلة "التشكيل الجو فضائى رقم 414" يشكل عصب المناورات الجارية الأن فى أجواء فلوريدا وتعاونه وحدات من سلاح الحرب الإلكترونية الأمريكية.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان تشكيل المناورة قد تم تقسيمه الى مجموعة دفاعية تم تمييزها باللون الأحمر وأخرى هجومية " افتراضية " تم تمييزها باللون الازرق.

وتعتمد مواجهات مجموعتي الدفاع والهجوم فى المناورة على التحركات المعتمدة على نظام تحديد الموضع "جى بى اس" وهو نظام اعتمدته القوات المسلحة الأمريكية مرتبط بالأقمار الاصطناعية العسكرية الخاصة بتوجيه النيران وإدارة العمليات وتنفيذ اعمال الاتصال والتوجيه وتعريف القوات المعادية.
وتشارك طائرات مقاتلة من طرازات "اف – 22" و"اف – 35" و"اف – 16" من التشكيل الجوى المقاتل رقم 57 فى سلاح الجو الامريكى، وكذلك مقاتلات "اف – 15 سوبر ايجل" الاعتراضية متعددة المهام.

وكانت قاعدة نلس الجوية الأمريكية قد شهدت فى ديسمبر الماضى أعمال المناورة التدريبية "العلم الأسود 2020" التى شاركت فيها تشكيلات السرب 53 فى سلاح الجو الأمريكى، وتركزت فعالياتها على أعمال القتال الجوى التكتيكية إزاء قوة معادية افتراضية.

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