«الطاقة الأمريكية»: إنتاج النفط الخام سينخفض بأكثر من المتوقع في 2021

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 290 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.02 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أكبر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 190 ألف برميل يوميا.وذكرت الإدارة أنها تتوقع زيادة استهلاك الوقود السائل في الولايات المتحدة بمقدار 1.35 مليون برميل يوميا إلى 19.43 مليون برميل يوميا في 2021 وهو أقل من توقعاتها السابقة لزيادة تبلغ 1.45 مليون برميل يوميا.