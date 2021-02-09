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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تعلق على تقرير يكشف وجود بؤر لأنفلونزا الطيور على أراضيها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:37 م
أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
وكالات
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قال وزير الزراعة الجزائري، عبد الحميد حمداني، إن تسجيل بؤرة سلالة أنفلونزا الطيور إتش 5 إن 8 في بلاده تعود لطيور مهاجرة جلبت الفيروس إلى المنطقة.

وأوضح الوزير في أول تعليق جزائري رسمي، حول تقرير منظمة صحة الحيوان، في تصريح لوسائل الإعلام أن عدوى الفيروس لا تصيب الإنسان، مشددا على أنه تم حصره على مستوى ولاية أم البواقي 400 كلم شرق العاصمة ولم ينتقل إلى الولايات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أنه تم القضاء على ألفي طائر أصيب بعدوى الفيروس"، مؤكدا اتخاذ بلادنا لليقظة ومتابعة للتدخل السريع.

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