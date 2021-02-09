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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:16 م
جريدة الدستور
الدستور
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ننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم الثلاثاء 9-2-2021، ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021، حيث يمر العالم الآن من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، والذي ادي بذلك الي المكوث في المنزل لسعات طويهل دون الذهاب الي النوادي او الأماكن المخصصه للاطافل للتنزه واللعب بها فيبحث الكثير من اوليا الامور عن قنوات الاطفال لشغل تلك الوقت أمام التلفاز.

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

◄ سمسم
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11334
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄ اجيال
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 12149
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

MBC3

القمر الصناعي: نايل سات
التردد:: 11470 11559
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄ المجد للاطفال
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12226 11334
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄أطفال ومواهب
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11354
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄طه
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11315
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄هدهد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11641
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄كوجي
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄سات 7 كيدز
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11353
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.

◄ماجد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل تصحيح الخطأ: 34.

◄ميكي
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11526.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.

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