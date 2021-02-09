ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

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ننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم الثلاثاء 9-2-2021، ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021، حيث يمر العالم الآن من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، والذي ادي بذلك الي المكوث في المنزل لسعات طويهل دون الذهاب الي النوادي او الأماكن المخصصه للاطافل للتنزه واللعب بها فيبحث الكثير من اوليا الامور عن قنوات الاطفال لشغل تلك الوقت أمام التلفاز.◄ سمسمالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11334معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄ اجيالالقمر الصناعي: عرب ساتالتردد: 12149معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.القمر الصناعي: نايل ساتالتردد:: 11470 11559معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄ المجد للاطفالالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12226 11334معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄أطفال ومواهبالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11354معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄طهالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11315معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄هدهدالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11641معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄كوجيالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11096معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄سات 7 كيدزالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11353معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.◄ماجدالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 12226.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي V.معامل تصحيح الخطأ: 34.◄ميكيالقمر الصناعي: نايل ساتالتردد: 11526.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.