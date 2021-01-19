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منوعات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:54 م
ترددات قنوات الأطفال
ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021
أحمد عوض
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في إطار متابعة الأسرة المصرية لجميع القنوات المتنوعة والمتخصصة، يبحث كثيرون عن ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات، وتعد قنوات الأطفال من أكثر القنوات التي تحظى على اهتمام كبير، نظرا لما تقدمه من أهداف في غاية الأهمية لتنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال، وجعل لسانهم ينطق اللغة العربية الفصحى الصحيحة في عدد من مسلسلات وأفلام الكرتون.

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

-تعد من أبرز هذه القنوات قناة توم وجيري
 ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات 11345.
 استقطاب أفقي معدل الترميز/27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كوكي كيدز

التردد على القمر الصناعي نايل سات: 11061 ومعدل ترميز/27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 

تردد قناة مودي كيدز

يمكن تنزيل تردد القناة على القمر الصناعي "نايل سات": 11603 معامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز 27500 استقطاب افقي.

تردد قناة طيور الجنة 2021

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 11310 واستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6 ، معدل الترميز/ 27500.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 11632 استقطاب أفقي معدل الترميز/ 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة bein sport المفتوحة نايل سات

تردد قناة bein sport بين سبورت الإخبارية على القمر الصناعى النايل سات  هو رقم 12604 
 معدل استقطاب افقى ، معدل الترميز 27500 ، أما بالنسبة عن معدل تصحيح الخطأ 3/2 إشارة ارسال البث المباشر الخاص بالتردد DVB-S2 وبخصوص معدل تردد الموجه فهو 8PSK . 

يذكر أنه مع بداية كل عام يتم التجديد لكثير من الترددات الخاصة بالقنوات، وحجز أرقام جديدة، حيث يرجع ذلك لأسباب الانحراف الطبيعي للأقمار الصناعية.

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