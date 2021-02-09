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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

CNN Travel يختار مصر ضمن الوجهات السياحية الآمنة خلال كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 م
مصر
مصر
رامى حسين
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اختار موقع CNN Travel مصر كأحد هذه الوجهات ضمن عدد من دول العالم التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالى أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة Unlocking the World التي أطلقها لقرائه عن الوجهات السياحية.

واستعرض الموقع خلال التقرير الذي نشره تحت عنوان "السفر إلى مصر خلال كوفيد 19: ما تحتاج إلى معرفته قبل السفر"- كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مصر قبل السفر من حيث نصائح السفر المقررة من قبل الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية، منوهًا عن صرامة وجدية تطبيق هذه الإجراءات.

كما استعرض المقاصد السياحية المتنوعة بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية منها أهرامات الجيزة والمتاحف المتميزة والمنتجعات السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بعدد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر على مستوى العالم، والشواطئ المشمسة التي تطل على المياه الفيروزية للبحر الأحمر والطبيعة الخلابة، كما نشر عددًا من الروابط الإلكترونية التي تبرز تفاصيل المقاصد السياحية في مصر.

جدير بالذكر أن موقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، كما اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اختيار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما أنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.

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