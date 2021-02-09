الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للمراجعين على أحدث نظم التقييم

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورشة عمل لعدد من المراجعين للإجراءات والآليات الخاصة بتقييم معايير اعتماد المستشفيات، بمقر الهيئة بمدينة نصر.افتتح الورشة التي تعقد على مدار يومين، كلا من الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة.وتشمل الورشة تدريبا مكثفا لتخطيط المراجعة والأنشطة الرئيسية لعملية المراجعة إلى جانب أحدث أساليب التقييم ومنح الدرجات وإعداد التقارير.