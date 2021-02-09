حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا:اهتمامك بعملك الفترة الماضية يؤهلك إلى منصب أو مكانة أفضل، واصل تقدمك والوصول لهدفك ولا تجعل كسلك عائق، فأنت محبوب وتستطيع كسب ثقة جميع من حولك بسهولة.عاطفيًا:قد تصادف هذه الفترة شخص مميز، يتوافق معك في كثير من الصفات الشخصية، التي تجعلك تفكر في الدخول في علاقة معه.صحيًا:قد تعاني من بعض آلام الأسنان نتيجة إهمالك فيها وتأجيل زيارتك للطبيب بسبب انشغالك، لاتهملها حتى لا يزيد الأمر سوءًا.