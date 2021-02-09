حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا:تنجح في طرح أفكار جديدة في عملك تساعدك التقدم للأمام وتحسين صورتك أمام زملائك ورؤسائك، وأنت كنت في عمل خاص أو شراكه أفكار جديدة تدفع عملك للأمام وتزيد من نجاحك.عاطفيًا:تقع مراقبة عالية بينك وبين الحبيب، فأنت تراقبه من بعيد وهو كذلك، تحلى بالشجاعة، وبوح له بمشاعرك، لعله ينتظر ذلك منك.صحيًا:استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن اهتم بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري لتحافظ على استقرار صحتك.