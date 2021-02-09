حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 9 فبراير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:09 ص
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا:
تنجح في طرح أفكار جديدة في عملك تساعدك التقدم للأمام وتحسين صورتك أمام زملائك ورؤسائك، وأنت كنت في عمل خاص أو شراكه أفكار جديدة تدفع عملك للأمام وتزيد من نجاحك.
عاطفيًا:
تقع مراقبة عالية بينك وبين الحبيب، فأنت تراقبه من بعيد وهو كذلك، تحلى بالشجاعة، وبوح له بمشاعرك، لعله ينتظر ذلك منك.
صحيًا:
استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن اهتم بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري لتحافظ على استقرار صحتك.
مهنيًا:
تنجح في طرح أفكار جديدة في عملك تساعدك التقدم للأمام وتحسين صورتك أمام زملائك ورؤسائك، وأنت كنت في عمل خاص أو شراكه أفكار جديدة تدفع عملك للأمام وتزيد من نجاحك.
عاطفيًا:
تقع مراقبة عالية بينك وبين الحبيب، فأنت تراقبه من بعيد وهو كذلك، تحلى بالشجاعة، وبوح له بمشاعرك، لعله ينتظر ذلك منك.
صحيًا:
استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن اهتم بعمل الفحوصات اللازمة بشكل دوري لتحافظ على استقرار صحتك.