حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 9 فبراير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:08 ص
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا:
حاول أن تبذل جهد أكبر لإتمام أعمالك المتعلقة، ومهامك المهنية حتى لا تتهم بالتقصير، وتفقد ثقة المحيطين بك في العمل.
عاطفيًا:
فرصة جيدة لاستعادة العلاقة العاطفية والرومانسية بينك وبين شريكك، امسك في الفرصة، واصلح سوء التفاهم الذي حصل بينكم قبل ذلك.
صحيًا:
تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي حتى لاتكون عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المنتشرة حاليًا.
مهنيًا:
حاول أن تبذل جهد أكبر لإتمام أعمالك المتعلقة، ومهامك المهنية حتى لا تتهم بالتقصير، وتفقد ثقة المحيطين بك في العمل.
عاطفيًا:
فرصة جيدة لاستعادة العلاقة العاطفية والرومانسية بينك وبين شريكك، امسك في الفرصة، واصلح سوء التفاهم الذي حصل بينكم قبل ذلك.
صحيًا:
تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي حتى لاتكون عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المنتشرة حاليًا.