«ممر الشاي الهندي».. جديد الروائي محمد العون عن عوالم «فيسبوك»

انتهى الكاتب الروائي محمد العون من كتابة روايته الثامنة "ممر الشاي الهندي" وهي تعتمد على تأثير النت والفيسبوك على العلاقات الإنسانية والاجتماعية لأبطالها، تسرد حياة رامز وهو شاب مولع بتدوين مذكراته وأحداث حياته اليومية، ويعمل فى مجال ترميم الآثار، منفصل عن زوجته ويعيش مع أسرته بوسط البلد فى عمارة تقع فى ممر الشاى الهندى القريب من ميدان طلعت حرب، يقابل مصادفة أحد الصحفيين الكبار المهتمين بالتاريخ فى مسجد ابن طولون وهو يشرف على عمليات الترميم التى تجرى فيه، ويخبره بعد تردد بأنه يكتب ويرغب فى عرض ما يكتبه عليه، يدعوه فوزى الصحفى أن يزوره فى مكتبه وبعد أن يعجب بإسلوبه فى الكتابة يعرض عليه أن ينضم إلى ندوته الإسبوعية.يستعرض السرد عالم وسط البلد وعلاقة البطل بجيرانه ومنهم أوروبيين يعيشون فى القاهرة، وخاصة علاقة الصداقة التى بينه وبين مارتينا جارته التى تكبره فى السن، يواظب على حضور الندوة ويتعرف على بعض الأدباء والشعراء ويتأثر بمناخ الثقافة الذى يجد نفسه فيه، ثم يبدأ فى كتابة القصص مستعينا بمذكراته حسب نصيحة الأستاذ فوزى، وخلال ذلك يعجب بشاعرة شابة من زميلات الندوة يتعاطف معها عندما يعلم أنها مطلقة مثله ويعيش معها قصة حب، ومن خلال الفلاش باك يتحدث السرد عن حياة كل من البطلين السابقة وتجربتهما الفاشلة فى الزواج.ومن خلال زيارة البطل بحكم طبيعة عمله للمساجد الأثرية فى القاهرة تحكى الأحداث عن تواريخ أصحاب هذه المساجد من سلاطين وأمراء.يلاحظ البطل أن رواد الندوة يعجبون بإسلوبه فى إلقاء قصصه عندما يقرأ فى حضورهم ما ينشره من قصص فى الصحف، ولأنه متابع لليوتيوب يجرب أن يقرأ قصة أمام الكاميرا ويعرضها على النت فتحقق نجاحا كبيرا، يدفعه إلى الاستمرار فى عمل الفيديوهات." ممر الشاي الهندي هي العمل الحادي عشر بعد ثلاث مجموعات قصصية وسبع روايات، وقد تأجل نشرها لأكثر من مرة بسبب تفشي وباء " كورونا" وستصدر الشهر القادم عن دار فضاءات " الاردنية" الجدير بالذكر ان الكاتب محمد العون حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية في العام 2013 عن روايته" " مولانا" وجائزة اتحاد كتاب مصر 2014 عن روايته " سجن الطاووس".