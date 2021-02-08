رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 74 طن مواد بلاستيك مقلدة و3.5 طن أغذية فاسدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:38 م
ضبط بلاستيك مقلدة
ضبط بلاستيك مقلدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن فى مجال حماية البيئة عن ضبط (8 قضايا مصانع "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (74،5 طن، 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية – 17 طن منظفات ومطهرات، 36000 علبة "قداحة – فرشاة شعر")مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.

كما تم ضبط (مخزن "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (3،5 طن مواد غذائية)مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وضبط (22 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (23) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

فى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط (10) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط (11) قضية "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

برعاية السيسي.. انطلاق جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

جامعة أسيوط: استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بإجازة نصف العام

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

الأكثر قراءة

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

اصطدام غواصة عسكرية يابانية بسفينة قبالة كوتشي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟