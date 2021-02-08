ضبط 74 طن مواد بلاستيك مقلدة و3.5 طن أغذية فاسدة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.أسفرت جهودها عن فى مجال حماية البيئة عن ضبط (8 قضايا مصانع "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (74،5 طن، 7200 قطعة مواد خام وأدوات مائدة بلاستيكية وزجاجية – 17 طن منظفات ومطهرات، 36000 علبة "قداحة – فرشاة شعر")مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وغير مدون عليها ثمة بيانات.كما تم ضبط (مخزن "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (3،5 طن مواد غذائية)مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وضبط (22 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة.وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (23) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.فى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط (10) وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط (11) قضية "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.