المعارضة: تعديلات أردوغان الدستورية تعزز الاستبداد وليس الديموقراطية

قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشعب التركي لكتابة دستور الجديد، أخشى أنه سيعزز الاستبداد في البلاد وليس الديمقراطية، وذلك في حوار حوار له مع الصحفي التركي مراد يتكين.وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، "أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد وديمقراطي، ولكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه من أن اقتراح أردوغان من شأنها أن تعزز الاستبداد وليس الديمقراطية، مضيفا اليوم، يؤيد الجميع الديمقراطية في تركيا، ويقولون إن الديمقراطية في تركيا تحتاج إلى دستور جديد، طبعًا، ولكن بشرط أن تبقى المواد الأربع الأولى من الدستور الحالي كما هي، ويجب على تركيا المضي قدمًا نحو معايير أكثر ديمقراطية بدستور جديد فنحن بحاجة إلى ذلك. نحن بحاجة إلى نظام برلماني معزز".وأضاف "أوغلو": "من أجل القيام بذلك، أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تكون الهيئة التنفيذية التي ستقود صياغة الدستور الجديد مقنعة ومطمئنة، نحن لا نجد الحكم مقنعًا ومطمئنًا. كيف يمكن لحكومة لا تمتثل حتى للدستور الحالي أن تضع دستورًا ديمقراطيًا؟، أنا قلق من أن تكون مطالب التعديلات الدستورية في اتجاه تقوية السلطوية بدلًا من تعزيز الديمقراطية".