«أستيريكس» الترفيهية القريبة من باريس تغلق حوض الدلافين

لطالما دعا نشطاء حقوق الحيوان إلى وضع نهاية لأحواض الدلافين حيث تعيش تلك الثدييات البحرية شديدة الذكاء وسط أوضاع قاسية من أجل امتاع الزائرين.ولكن القائمين على تشغيل المدن الترفيهية حول العالم يرفضون إضاعة مثل هذا النوع من عوامل الجذب الذي يجلب عددا لا حصر له من الزوار إلى حدائق الحيوان ومتنزهات الترفيه.والآن يغلق أحد أحواض الدلافين الرئيسية خارج باريس أبوابه قبل حظر متوقع في أنحاء البلاد.وتقول مدينة "أستيريكس" الترفيهية إنها لن تبيع مجددا تذاكر لرؤية دلافينها الثمانية والعديد من أسود البحر.ورغم أن المدينة الترفيهية مهداة إلى أبطال الكتاب الفرنسي المصور "أستيريكس وأوبليكس" منذ افتتاحها في عام 1989، فقد جذبت بشكل كبير الكثير من السكان على مدار السنوات بفضل الدلافين الأسيرة لديها، ما أثار إدانة متكررة من نشطاء الدفاع عن حقوق الحيوان.