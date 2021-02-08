تقرير آسيوى: «الجزيرة» صوت «الإخوان» و«داعش» لبث الفوضى والتخريب

سلط موقع "ويكلي بليتز" الآسيوي الضوء على فضائح قناة "الجزيرة"، ودورها في دعم الجماعات المتطرفة في الدول العربية، وبث سموم الفرقة والفتن والأكاذيب، مؤكدا أن القناة القطرية تعد منبرا للشر ومنصة للإرهاب والمتطرفين بداية من تنظيم "القاعدة" وحتى تنظيم "داعش" مرورا بجماعة "الإخوان" الإرهابية.وأضاف الموقع في تقرير نشره أمس الأحد، أن جماعة الإخوان دأبت منذ سنوات طويلة على استغلال "الجزيرة"، باعتبارها لسان حالها وتحت سيطرتها، من أجل نشر أفكارها المتطرفة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وكذلك عدد من دول العالم وللتحريض على الفوضى والتخريب في المنطقة.وتابع إنه على مدر السنوات القليلة الماضية، كانت الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، أداة للجماعات الارهابية، مثل "الجماعة الإسلامية" في بنجلاديش، لاختلاق الشائعات والأكاذيب وبث الافكار المسمومة والشريرة، المتمثلة في إسقاط الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في دكا.ولفت التقرير إلى أنه رغم المحاولات الحثيثة لمؤيدي قناة الجزيرة لرفض الادعاء بأن هذه الشبكة الإذاعية تخضع لسيطرة الإخوان، حيث كان رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم كان قد أيد تلك الحقيقة عندما اعترف بسيطرة عناصر من التنظيم الدولي للإخوان على إدارة القناة القطرية، وذلك في تسجيل صوتي تم تسريبه لحوار بينه بين الرئيس الليبي الراجل معمر القذافي.وظهر في التسجيل صوت القذافي وهو يقول: "الجزيرة مسيطر عليها من قبل عناصر الإخوان المسلمين فهم يسيطرون على برامجها"، فيرد رئيس الوزراء القطري مؤكدا كلام القذافي بالقول: "أنا أتفق معك وأقول هذا الكلام صحيح ".وأوضح التقرير أن هذا ليس التسجيل الوحيد الذي يفضح نية الإخوان في استخدام "الجزيرة" بوقا لنشر أفكارها ومخططاتها الدنيئة فى المنطقة، مشيرا إلى تسجيل صوتي آخر تم تسريبه من نفس العام، يمكن فيه سماع القذافي ورئيس الوزراء القطري السابق يناقشان خطط تقسيم المملكة العربية السعودية، مضيفا ان الشيخ حمد بن جاسم لم ينف التسجل وقال إن الأمر نوقش لاسترضاء القذافي.ولفت التقرير في نهايته، إلى أن الاخوان وداعش والقاعدة تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، وعلى رأسها مصر السعودية والإمارات والبحرين وغيرها.وكان الصحفي المتخصص فى شئون التنظيمات الإرهابية، صلاح الدين شعيب شودرى، قال وقت سابق من هذا الأسبوع، أن قناة الجزيرة تربطها علاقات وطيدة مع الجماعات الإرهابية فى المنطقة، مؤكدا أنه منذ تأسيسها كانت ولا تزال فضائية الجزيرة القطرية "البوق الرسمي للإرهابيين" ومنصة للجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والإخوان.وأضاف في تقريره لـ "ويكلي بليتز"، أن "الجزيرة" لديها سجل حافل من التورط في إثارة أعمال الشغب والتخريب والدمار في العالم أجمع، ودائما ما تحرض على الفوضى والتخريب، وتسعى لنشر الفكر التطرفي، وتلعب دور الناطق الرئيسي للسان عدد من المنظمات الإرهابية والتكفيرية في الشرق الأوسط.