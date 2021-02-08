الحكومة العراقية: أسعار المحروقات الداخلية لن ترتفع بارتفاع سعر الخام

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي، لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي يتم تسويقها للمواطنين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " واع" قال في بيان صحفي، إن "رفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية، جاء بناء على مقترحات اللجنة المالية النيابية، الذي يهدف إلى تعظيم الموارد المالية، بسبب التحديات التي تواجه السوق النفطية منذ انتشار فايروس كورونا والتي تسببت في تراجع أسعار النفط".وأضاف، أن "وزارة النفط قامت بدراسة ومراجعة المقترح تفصيليا وبدقة متناهية، بحثا عن الحلول الناجعة، التي تضمن استقرارا وثباتا لأسعار المحروقات التي يتم تسويقها للمواطنين مع الأخذ بنظر الاعتبار رعاية مصالح العاملين في القطاع النفطي".وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "سياسة الوزارة وخططها تهدف الى تحسين الإنتاج النفطي، والارتقاء بعمل الشركات الوطنية، مع مراجعة لأداء الشركات الأجنبية، وبما يسهم الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف والتحديات الصعبة، من دون المساس بأسعار المنتجات النفطية".