«غرفه السياحة» تنظم دورات تدريبية للعاملين بالشركات

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك في عدد من الدورات التدريبية التى تنظمها الغرفة (أونلاين) عبر برنامج Meeting Zoom لدعم وتأهيل العاملين بشركات السياحة.ويتم تنظيم دورة "منظم برامج سياحية "وذلك يومي 14 و15 فبراير الجاري، وتتضمن معرفة اختيارات العميل والتعامل معه، الضوابط التى يجب توافرها فى منظم البرنامج السياحى والتعامل مع أي ظروف طارئة.كما تنظم الغرفة دورة أخرى 17 فبراير حول "اتيكيت مجال الأعمال" حيث ستتضمن الدورة فن المحادثة التجارية، فن الكتابة التجارية، الآداب غير اللفظية، إضافة إلى كيفية تكوين انطباعات أولى جيدة لدى العميل، إضافة إلى الملبس الملائم سواء للمرأة أو الرجل.