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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وخطوات تحديث بطاقة التموين

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:19 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وخطوات تحديث بطاقة التموين، بعدما أعلنت وزارة التموين المصرية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية عن فتح رابط تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التموينية عبر موقع مصر الرقمي.

رابط موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد

وتأتي الاجراءات اللالكترونيا خوفًا على المواطنين من التكدس في مكاتب التموين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بينهم، وقد قام عدد كبير في الوقت الحالي بإضافة المواليد حسب ما تم الإعلان عنه مِن قِبل المستحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، ويمكن للمواطن الواحد التسجيل واضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية مرة واحدة فقط من خلال الرابط التالي:- (من هنا).

خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية


1 - الدخول إلى إحدى الموقعين (دعم مصر من "هنا" أو عبر بوابة مصر الرقمية من 
"هنا".
2 - الضغط على "ضم أفراد أسرتي" بعد اختيار الخدمات التموينية.
3 - يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بمالك البطاقة.
4 - الرقم المصنع وهو الرقم اسفل تاريخ الميلاد بالبطاقة الشخصية.
5 - كتابه اسم الام فقط.
6 - الضغط على التالي.
7 - كتابه رقم سري خاص بصاحب البطاقة.
8 - اضغط التالي.
9 - بعد ذلك يمكنك اضافة الابناء وباقي افراد الاسرة.
10 - اضغط على "حفظ".
11 - عند مراجعة طلبك لاضافة المواليد سيتم التواصل معك بواسطة وزارة التموين المصرية.
12- يمكنك ايضًا من خلال تلك المواقع تقديم طلبات بدل تالف وفاقد أو إصدار بطاقة
تموينية جديدة أو تفعيل بطاقة تموين متوقفة أو عمل فصل اجتماعي أو نقل من محافظة إلى أخرى وغيرها من الخدمات التموينية والحكومية.

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