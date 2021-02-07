" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 7-2-2021 رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة والتي يمكنك الدخول من خلاله عبر الرابط التالي: (

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة



1 - الاستعلام عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من خلال الرابط التالي: (

2 - اضغط على العمالة الغير منتظمة.

3 - ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

4 - اضغط على كلمة استعلم فتظهر ما إذا كان المواطن مستحقا للمنحة أم لا.

5 - يمكن عن طريق الاتصال على الخط الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة على الرقم 142 أن يتم التواصل مع موظفي الوزارة للاستعلام أو الشكوى من المنحة.

6 - التواصل مع الأرقام الأرضية الخاصة بالوزارة والتواصل مع الإدارة المركزية للعمالة الغير منتظمة.



أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1 - الاستعلام عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من خلال الرابط التالي: ( هنا ).2 - اضغط على العمالة الغير منتظمة.3 - ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.4 - اضغط على كلمة استعلم فتظهر ما إذا كان المواطن مستحقا للمنحة أم لا.5 - يمكن عن طريق الاتصال على الخط الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة على الرقم 142 أن يتم التواصل مع موظفي الوزارة للاستعلام أو الشكوى من المنحة.6 - التواصل مع الأرقام الأرضية الخاصة بالوزارة والتواصل مع الإدارة المركزية للعمالة الغير منتظمة.



ومع استمرار الجائحة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا باستمرار صرف المنحة ثلاثة دفعات جديدة، حيث تبلغ قيمة كل دفعة 500 جنيها فقط، يتم صرفها على مدار ثلاثة أشهر، وقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة سوف تقوم باتباع نفس الآلية الخاصة بالصرف حيث حددت أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر عدة وسائل تتمثل في :-

1 - مكاتب البريد.

2 - البنك الأهلي المصري.

3 - البنك الزراعي.

4 - المحافظ الإلكترونية - مثل فودافون كاش.





وتقدر قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنية مصري حتي انتهاء الازمه الحاليه التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المعروف اعلاميا بكوفيد 19-.