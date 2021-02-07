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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:28 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
الدستور
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في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الذي أدى إلى تقاعد الكثير بالمنازل دون عمل خاصة العاملين باليومية، حرصت الدولة على إعلان وإطلاق منحة للعمالة غير المنتظمة بمشاركة وزارة المالية ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ونشر لكم هنا في "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 7-2-2021 رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة والتي يمكنك الدخول من خلاله عبر الرابط التالي: (هنا).

وتقدر قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنية مصري حتي انتهاء الازمه الحاليه التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المعروف اعلاميا بكوفيد 19-.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة


1 - الاستعلام عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من خلال الرابط التالي: (هنا).
2 - اضغط على العمالة الغير منتظمة.
3 - ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.
4 - اضغط على كلمة استعلم فتظهر ما إذا كان المواطن مستحقا للمنحة أم لا.
5 - يمكن عن طريق الاتصال على الخط الساخن الذي أعلنت عنه الوزارة على الرقم 142 أن يتم التواصل مع موظفي الوزارة للاستعلام أو الشكوى من المنحة.
6 - التواصل مع الأرقام الأرضية الخاصة بالوزارة والتواصل مع الإدارة المركزية للعمالة الغير منتظمة.

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة


ومع استمرار الجائحة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا باستمرار صرف المنحة ثلاثة دفعات جديدة، حيث تبلغ قيمة كل دفعة 500 جنيها فقط، يتم صرفها على مدار ثلاثة أشهر، وقد أشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة سوف تقوم باتباع نفس الآلية الخاصة بالصرف حيث حددت أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة عبر عدة وسائل تتمثل في :-
1 - مكاتب البريد.
2 - البنك الأهلي المصري.
3 - البنك الزراعي.
4 - المحافظ الإلكترونية - مثل فودافون كاش.

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