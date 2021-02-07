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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:13 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
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شهدت محركات البحث الكثير من النشاط والبحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الحلقات العشرة الأولى من المسلسل الجديد بسبب الكوميديا المختلفة التي يقدمها الفريق الشبابي الذي يقدم بطولة جماعية عبارة عن مواقف كوميدية متتالية ومنناسبة لكل الأعمار العمرية بما فيها الأطفال وانتشار المقاطع المختلفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية للغاية.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

نرصد خلال هذا التقرير في خدمة جديدة لـ "الدستور "مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت المعروض على شبكة قنوات CBC من خلال 6 أوقات مختلفة طوال اليوم للسماح لأكبر فئة من الجمهور بمشاهدة المسلسل في أوقات العرض والإعادة المختلفة، بعد أن حقق العمل الكوميدي نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA بعد عرض 10 حلقات كاملة من أصل 20 حلقة هي عدد حلقات المسلسل كاملا، وتعرض كل قناة من قنوات CBC المسلسل في 3 مواعيد مختلفة يوميا فالبداية مع القناة العامة حيث تقدم العرض الأول في تمام الساعة 8 مساء.

وتقدم الإعادة الأولى للعمل في الساعة الثانية والنصف صباحا والإعادة الأخرى في الثانية عشرة ظهرا،بينما تعرض الحلقة للمرة الأولى عبر قناة الدراما في تمام الساعة الحادية عشرة والإعادة الأولى عبر القناة نفسها في تمام الساعة الخامسة صباحا والمرة الثانية للإعادة تكون في تمام الساعة الثانية ظهرا، كما تتواجد الحلقات عبر منصة واتش إت بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا لقنوات سي بي سي وسينرجي.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

المسلسل الكوميدي الجديد في بيتنا روبوت من بطولة كلا من شيماء سيف وهشام جمال وليلى احمد زاهر وعمرو وهبة والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز والفنانة القديرة شيرين مع تواجد عدد كبير من النجوم كضيوف للشرف منهمناهد السباعي وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس ومن إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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