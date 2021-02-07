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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:43 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
محمد قدري
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نكشف تفاصيل مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10 بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الحلقات الماضية والكوميدية المتنوعة من خلال المواقف المختلفة التي يقدمها المسلسل من خلال شخصيتي "لذيذ وزومبا" وبمشاركة جماعية من أبطال شباب يقدمون تجربة مختلفة في الدراما التليفزيونية جعلت محركات البحث تعج بعمليات البحث عن المسلسل وحلقاته.

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10

وشهد تفاصيل مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10 أحداثا كوميدية جديدة حين قرر يوسف الذي يقدم دوره الفنان الشاب هشام جمال وسارة التي تقدم دورها الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، السفر إلى أحد الفنادق السياحية من خلال رحلة مصيف جديدة ولكن هذه المرة تم اصطحاب كلا من لذيذ وزومبا ويتم وضعهم بطريقة كوميدية على السيارة ومن ثم النزو في احد الفنادق مرتدين ملابس ملونة صيفية.

وأثناء الوجود على حمام السباحة وأثناء لهو طفل مع زومبا يغرق الطفل في الحمام وتطلب سارة من لذيذ النزول للحمام لإنقاذ الطفل، ولكن يصاب بالعطب لدخول الماء في السيستم الخاص به، ويتم استدعاء الأسطى عرفة لإصلاحه، فيطلب إحضار أرز جاف من أجل وضعف فيه لاستخلاص المياه ويتم أخذ الأرز من مطعم الفندق بطريقة كوميدية من أجل إنقاذ لذيذ وبالفعل يتفق عرفة ويوسف مع الشيف على ذلك وسط مواقف كوميدية مختلفة بالأحداث.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

المسلسل الكوميدي الجديد من بطولة ليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال دلال عبد العزيز وشيرين ومحمد أوتاكا وعدد بير من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وناهد السباعي والعمل من إخراج وليد الحفاوي ومن إنتاج روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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