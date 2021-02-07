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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد محامين أسوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (صور)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:36 م
محامين أسوان
محامين أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شهد مجمع محاكم أسوان على كورنيش النيل، مساء اليوم الأحد، توافد العديد من المحامين المقيدين بالنقابة الفرعية، للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب لهم، في الانتخابات التي يتم إجراؤها اليوم.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية الخاصة بنقابة محامين أسوان 7 مقرات، وهم كالتالي: 2 مقر بمجمع محاكم أسوان، وسرداق بفناء محكمة كوم أمبو، و2 بمركز إدفو، بالإضافة إلى مقر أخر بمحكمة دراو، واخرهم بفناء محكمة نصر النوبة.

الجدير بالذكر أن شهدت أيام قبل الانتخابات الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال وضع صورهم وأرقامهم الانتخابية على بوسترات ووضعها بمجمع محاكم أسوان، وتداولها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' لكسب أصوات الدعم والتأييد، بالإضافة إلى تداول مؤيديهم للبوستر الانتخابي لكسب دعم باقي المحامين.
محامين أسوان
محامين أسوان
محامين أسوان
محامين أسوان

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