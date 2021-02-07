حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: قد تتخذ بعض القرارات بناء على حدسك بدلا من المنطق والواقع، قد تتغير طريقتك في عملك أو تغير مكان عملك، وقد تضطر للتضحية ببعض وسائل الراحة في سبيل الوصول لهدفك.عاطفيا: التفكير في أسرتك وسعادتهم أكثر شيء يشغل بالك هذه الفترة، وإذا كنت عازبا فالوقت مناسب لأخذ خطوة في علاقتك ورسم العلاقة وتكوين أسرة.صحيا: سوف تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما سوف تفيدك بشكل ملحوظ في تحسن صحتك، اعمل على التخلص من التوتر لتستعيد قدرتك على التركيز.