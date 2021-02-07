حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 7 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: أمور حياتك تشغلك عن التركيز في عملك، راجع أدق التفاصيل عن عملك لأن نجاح هذا العمل يعتمد جدا على مجهودك.عاطفيا: افهم جيدا تلميحات الحبيب، ولا تتجاهله أو تهمله واتخذ خطوات مهمة في حياتكم العاطفية لكي يشعر بالأمان في علاقته معك.صحيا: يحب أن تختار رياضة صحية مناسبة مع جسمك وصحتك، لتحافظ على وزنك وصحتك وتحصل على القوام الذي تتمناه قريبا.