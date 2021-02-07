حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 7 فبراير 2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:28 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيا: يجب أن تختار الوظيفة أو المهنة المناسبة لك حتى تستطيع أن تثبت ذاتك فيها، وابتعد عن المهن التي تقلل من طاقتك ولا تحقق لك الأرباح المادية التي تتمناها.
عاطفيا: لا تملي قراراتك على شريكك وتفاهم معه بالهدوء حتى لا يشعر أنه مجرد تابع لك، شاركه في حياتك وحبك وقرارات.
صحيا: اتجه إلى المشروبات الغنية بالفيتامينات حتى تحافظ على مناعتك وصحتك وتجنب المشاكل الصحية العابرة.
مهنيا: يجب أن تختار الوظيفة أو المهنة المناسبة لك حتى تستطيع أن تثبت ذاتك فيها، وابتعد عن المهن التي تقلل من طاقتك ولا تحقق لك الأرباح المادية التي تتمناها.
عاطفيا: لا تملي قراراتك على شريكك وتفاهم معه بالهدوء حتى لا يشعر أنه مجرد تابع لك، شاركه في حياتك وحبك وقرارات.
صحيا: اتجه إلى المشروبات الغنية بالفيتامينات حتى تحافظ على مناعتك وصحتك وتجنب المشاكل الصحية العابرة.