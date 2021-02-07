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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الأحد 7 فبراير 2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:12 ص
برج الثور
برج الثور
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:

مهنيا: حاول أن تتجنب الميل إلى المخاطرة في عملك، قد تواجه مفاجأة غير متوقعة كن مستعد وفكر جيدا وتعامل بهدوء معها فإنها أمر مؤقت وسوف ينتهي.
عاطفيا: الوقت مناسب لإصلاح أي خلافات مع شريكك، تذكر جيدا أنه في حاجة إلى دعمك النفسي هذه الفترة، فلا تتخلى عنه وتعامل معه بالحب المعتاد منك.
صحيا: صحتك في تحسن بعد المرور بفترة صحية ونفسية صعبة، عندك الكثير من النشاط والحماس الذي يجعلك تنجز الكثير من مهامك.

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