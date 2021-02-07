حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 7 فبراير 2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:12 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيا: اجتهد في عملك أكثر حتى تحقق ما تتمنى، فرصة جديدة أو مكافأة أو منصب أفضل في الطريق إليك.
عاطفيا: قد تعيش حالة من الخلافات والمشاكل بينك وبين الشريك بسبب أفكار وشكوك داخلية، خذ خطوة للخلف واترك له المبادرة.
صحيا: تشعر بالإحباط بسبب زيادة وزنك الفترة الماضية بسبب الافراط في الطعام، اتبع نظام غذائي ورياضي لإنقاص وزنك.
مهنيا: اجتهد في عملك أكثر حتى تحقق ما تتمنى، فرصة جديدة أو مكافأة أو منصب أفضل في الطريق إليك.
عاطفيا: قد تعيش حالة من الخلافات والمشاكل بينك وبين الشريك بسبب أفكار وشكوك داخلية، خذ خطوة للخلف واترك له المبادرة.
صحيا: تشعر بالإحباط بسبب زيادة وزنك الفترة الماضية بسبب الافراط في الطعام، اتبع نظام غذائي ورياضي لإنقاص وزنك.